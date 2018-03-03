Споры, шантаж и угрозы: Россия рискует потерять главного союзника на постсовестком пространстве

Новая атака Россельхознадзора на Белоруссию с введением запрета на поставку молока и сливок в Россию может негативным образом отразиться на отношениях двух дружественных стран. В интервью РИА «Новый День» лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев отметил, что неаккуратная политика Москвы уже привела потере почти всех союзников на постсоветском пространстве.

Как отметил Исаев, формальным поводом для молочного эмбарго стало выявление запрещённых и вредных веществ в продукции девяти белорусских заводов и комбинатов, но есть некоторые сомнения, что именно эти нарушения стали причиной запрета на импорт белорусского молока и молочных продуктов.

«Во-первых, запрет не коснулся молока в упаковке. Так что покупатели могут спать спокойно: ассортимент на прилавках не изменится. Но неужели упаковка автоматически гарантирует отсутствие вредных и опасных веществ? И почему Россельхознадзор не реагировал раньше, и ввёл запрет для всех сразу без разбора? В мае 2017 года, например, аналогичный запрет распространялся только на продукцию предприятий, на которых были выявлены нарушения», – констатировал он.

Исаев также обратил внимание, что Россельхознадзор уже не раз был использован как инструмент международной политики. «Ещё в 2014 году санкционные войны начинались с того, что некоторые европейские продукты, включая рыбу, были признаны опасными. Потом Россельхознадзор проводил «акции устрашения» Беларуси, занимающейся реэкспортом санкционной продукции. Кто только не слышал о знаменитых белорусских морепродуктах!» – сказал он.

Между тем, как полагает эксперт, «на этот раз, скорее всего, Россельхознадзор встал на защиту отечественного производителя, и при этом постарался сделать так, чтобы потребители не пострадали от роста цен».

«С одной стороны, российские компании не могут удовлетворить весь молочный спрос: самообеспечение лишь немногим превышает 73%, но с другой стороны, крепкие позиции белорусских производителей, которые обеспечивают 92% импорта молока и сливок (для новозеландского и прочего молока места почти не остаётся), и низкий спрос (в 2017 году потребление молока упало на 5,6 кг до 233,4 кг в год на человека при рациональной норме в 325 кг) привели к затовариванию складов. Даже запасы сырья на предприятиях в прошлом году выросли на 20%», – отметил он.

В результате, как сказал Исаев, «это создало уникальную ситуацию: производители готовой продукции начали требовать от поставщиков сырья снижать цены уже зимой».

«Обычно такие процессы происходят в мае, когда снижаются и затраты на производство в южных регионах России, и спрос населения. При этом многие поставщики сырья зарабатывают по 1-2 рубля с литра молока с учётом субсидий. И, если не остановить падение цен, то молочные фермы будут работать, в лучшем случае, в ноль, а то и в минус, рискуя обанкротиться. Убытки производителей молока к маю оцениваются от 0,5 до 1 млрд рублей. Это будет серьёзный удар по отечественному агропромышленному комплексу», – подчеркнул Исаев.

В то же время, по его мнению, ситуация непростая, однако Москве и Минску к разногласиям не привыкать. «Споры с шантажом и угрозами – привычная практика, закрепившаяся ещё в середине 90-х. При этом взаимопонимание всегда достигалось из-за осознания взаимной выгоды партнёрских отношений. Беларусь получает нефть по внутрироссийским ценам, перерабатывает её, отправляет на экспорт, оставляя экспортную пошлину себе, поставляет в Россию машины и продукты питания, пользуется кредитами от Евразийского банка развития (2 млрд долларов за 2 последних года), а 700 млн долларов, полученных от России на 10 лет, пойдут не выплаты долга опять-таки перед Россией», – обратил внимание он.

«Отношения между близкими родственниками порой бывают непростые: несмотря на родство, периодически возникают нешуточные конфликты, которые, впрочем, заканчиваться примирением так же легко, как и начинаются. Вот и со странами происходит нечего похожее», – добавил Исаев.

В то же время в этой ситуации высвечивается и еще одна проблема. «Россия задается вопросом – будет ли Беларусь участвовать в защите нашей страны, будет ли она нашим военным союзником? Ведь в случае военного противостояния потенциального врага с Россией, от того, как поведёт себя братская страна и её руководство, будет очень многое зависеть», – отметил Исаев.

Он подчеркнул, что «России необходима уверенность в том, что в случае появления вооружённых конфликтов с западными соседями, Беларусь не уйдёт тихо в сторону, пропуская через свою территорию натовцев, и не развернёт свои пушки на восток».

«И учения те самые проходили именно с целью закрепления таких отношений и демонстрации западным странам единства России и Беларуси. Пока эта уверенность держится на том, что Таможенный союз с Россией выгоден Беларуси: Россия обеспечивает 44% экспорта Беларуси», – сказал Исаев.

Вместе с тем, как он отметил, «стоит признать, что Россия неаккуратной политикой растеряла почти всех союзников на постсоветском пространстве».

«Все, так или иначе, смотрят или в сторону Европы, или в сторону Китая – эти рынки могут быть намного интереснее, чем российский с постоянно падающими доходами населения и снижающимся спросом. Вот и Беларусь иногда делает пассы в сторону Запада. Лукашенко даже начал постепенно выполнять требования МВФ с целью в будущем снизить зависимость от России», – констатировал Исаев.

По его мнению, сейчас Москве стоит быть особенно аккуратной, поскольку военная риторика президента РФ Владимира Путина, озвученная во время послания Федеральному собранию, может напугать аккуратную Беларусь: Минск и так уже перестраховывается, даже устраивает консультации с НАТО перед проведением совместных с Россией учений «Запад-2017».

«При неосторожных движениях наших политиков Беларусь может и вовсе разувериться в светлом будущем сотрудничества и, опасаясь санкций и изоляции от остального мира, развернуться на Запад. Наверняка её там радостно встретят кредитами и прочей материальной помощью», – выразил опасения Исаев.

По его оценке, хотя нынешний молочный конфликт в скором времени наверняка будет исчерпан, о создании реального союзного государства России и Беларуси говорить пока не приходится. «Пока обеим сторонам выгоднее просто дружить. Полноценная реализация идеи союзного государства означает, что Минск должен будет подписаться под внешней политикой Москвы и стать изгоем на Западе, а для России это означает невозможность защищать интересы отечественных производителей. Всем выгоднее оставить всё так, как есть сейчас», – заключил Исаев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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