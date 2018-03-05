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Понедельник, 5 марта 2018, 11:34 мск

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ДТП в Подмосковье: в Домодедове опрокинулся автобус с пассажирами

В подмосковном Домодедове автобус с пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на бок, есть пострадавшие. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщили пресс-служба регионального главка МЧС.

ДТП произошло накануне вечером на 35-36-й км трассы М-4 «Дон» предположительно из-за несоблюдения скоростного режима. Известно, что в салоне находились 22 человека, в том числе два водителя.

Как отметили в ведомстве, что в 00:30 за пассажирами прибыл резервный автобус, и 18 человек продолжили движение по маршруту. Водители остались на месте ДТП.

«На месте происшествия возгорания и розлива топлива нет, движение на автодороге не затруднено», – уточнили в ведомстве.

Москва, Ольга служба информации РИА «Новый День»

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