Финалистка «Миссис России-2017» пыталась продать девушку в секс-рабство

Обвиняемая в попытке продажи девушки в секс-рабство оказалась финалисткой конкурса красоты «Миссис России 2017». Об этом, как передает РИА «Новый День», информирует телеграм-канал Следственного комитета РФ.

Уголовное дело против нее, а также еще одной фигурантки, возбуждено по ч. 1 ст. 127.1 (торговля людьми).

Как отметили в СКР, злоумышленницы заранее готовились к преступлению, а покупателя нашли через соцсети. По данным следствия, 1 марта в аэропорту «Домодедово» женщины продали за 1,5 млн рублей девушку 1999 года рождения «с целью ее сексуальной эксплуатации» третьими лицами за пределами России. Однако осуществить план до конца преступницам не удалось – они были задержаны.

Оперативная видеосъемка

Сейчас следствие ходатайствует об избрании подозреваемым меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

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