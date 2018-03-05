Дело о «коктейле Молотова» и пенсионерке: глава столичного Следственного комитета взял расследование на личный контроль

Расследование покушения на пенсионерку, квартиру которой в декабре забросали «коктейлями Молотова», взял под личный контроль руководитель ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов. Как выяснилось, 62-летняя москвичка давно получала угрозы.

Как отметили в ведомстве, утром 10 декабря 2017 года «неизвестное лицо» с улицы Онежской забросило в окна ее квартиры на первом этаже не менее четырех бутылок с горючей жидкостью. Начался пожар, и 62-летней женщине чудом удалось спастись. Сгорели мебель, имущество, документы и ценные вещи пенсионерки, говорится в сообщении столичного главка следственного комитета.

Потерпевшая в свою очередь сообщила, что с 2008 года исполняет обязанности председателя жилищно-строительного кооператива и на протяжении последних лет получает угрозы расправы.

Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство». Назначен ряд судебных экспертиз.

«Следователи инициировали вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел, возбужденного по факту умышленного уничтожения имущества потерпевшей (167 УК РФ), и о его передаче для дальнейшего расследования следственным отделом ГСУ СК России по городу Москве», – отметили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

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