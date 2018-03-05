«Устойчивый рост»: Росстат уточнил официальные цифры обеднения страны

В январе 2018 года реальные располагаемые денежные доходы населения РФ (за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен), по оценке Росстата, снизились на 7% относительно первого месяца прошлого года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в докладе статистического ведомства по итогам января-2018.

Как следует из расчетов Росстата, по сравнению с декабрем-2017 уровень падения реальных доходов в январе-2018 не изменился, составив 49,7%. При этом в целом за прошлой год эта благосостояние граждан РФ снизилось на 1,7%, продолжившись четвертый год подряд. В 2016 году сокращение реальных доходов официально было зафиксировано на уровне 5,8%, в 2015-м – на 3,2%, в 2014 году – на 0,7%.

Вместе с тем, средний размер назначенных пенсий составил 13323 рубля и по сравнению с январем 2017 годом, рассчитанным с учетом прошлогодней выплаты, снизился на 23,5%.

Росстат также обратил внимание, что в январе-2018 объем денежных доходов населения сложился в размере 3454,9 млрд рублей, тогда как в прошлом году в этом месяце сумма составляла 3580,0 млрд рублей с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам.

В то же время денежные расходы населения России в январе-2018 оцениваются в сумму 3709,5 млрд рублей – снижение составило 0,9%. При этом, по данным Росстата, жители РФ израсходовали на покупку товаров и оплату услуг 3317,4 млрд рублей, что на 6,5% больше, чем в январе 2017 года.

Между тем, за этот же период сбережения уменьшились на 278,1 млрд рублей против их прироста 82,3 млрд рублей в январе 2017 года.

При этом суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых Росстатом видов экономической деятельности на 1 февраля 2018 года составила 2,676 млрд рублей, увеличившись за январь на 189 млн рублей (7,6%).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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