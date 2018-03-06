Как в лихие 90-е: в Подмосковье киллер в черном расстрелял коммерсанта

В подмосковном Одинцове преступник расстрелял местного предпринимателя. Убийство было совершено накануне вечером после тренировки по хоккею. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, около 23:30 предприниматель вышел из Ледового дворца и направился к своей машине. Он открыл багажник и стал убирать спортивную сумку, однако в этот момент неизвестный, одетый во все черное, выстрелил в него сзади не менее 5 раз практически в упор и скрылся. При этом две пули попали коммерсанту в голову.

На месте преступления следователи и криминалисты нашли 5 гильз, а также личные вещи, мобильный телефон и документы потерпевшего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению убийства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.18

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