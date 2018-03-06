Еще один удар по Рогозину: Шойгу обвинил ОСК в срыве оборонзаказа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК), курируемую вице-премьером Дмитрием Рогозиным, за отставание по оборонзаказу. По словам главы минобороны, предприятия, входящие в ОСК, не справляется вовремя со своими обязательствами.

«Ряд своих обязательств перед Министерством обороны предприятия, входящие в акционерное общество ОСК, выполняют с отставанием», – цитирует РИА Новости главу ведомства.

Сообщается, что на селекторном совещании Шойгу доложат о мерах, которые принимает компания для решения проблемы.

Как известно, в прошлом году ОСК не смогла поставить Военно-морскому флоту два корабля. При этом президент корпорации Алексей Рахманов заверял, что к концу весны «Иван Грен» все-таки передадут флоту, а «Адмирала Горшкова» – к концу лета.

В феврале-марте, сообщил Шойгу, ОСК сдала отремонтированные атомный стратегический подводный крейсер «Тула» и дизельную подлодку «Дмитров», а испытания корабля связи «Иван Хурс» и судна тылового обеспечения «Эльбрус» завершаются.

Стоит отметить, что, по оценке политических экспертов, вице-премьер Рогозин является одним из наиболее вероятных кандидатов на вылет из нового состава правительства РФ, которое будет сформировано после президентских выборов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.03.18

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