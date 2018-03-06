В Москве пьяный ножеметатель убил своего знакомого

В Москве пьяный мужчина во время метания ножей убил своего знакомого. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагический случай произошел днем 3 марта в квартире дома на Дмитровском шоссе. 34-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил продемонстрировать свои навыки метания ножей. Однако из-за небрежного обращения с холодным оружием он бросил его в сторону мужчины 1994 года рождения. Нож попал потерпевшему в грудь, после чего он скончался на месте.

Подозреваемый при допросе признал свою вину. Уголовное дело против него возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

Сейчас ножеметатель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.18

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