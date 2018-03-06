Убыточны на четверть: общая прибыль российских предприятий упала на 8,5% Самые большие потери в научной сфере и операциях с недвижимостью

По итогам 2017 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций без учета малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных и муниципальных учреждений в действующих ценах снизился на 8,5% и составил 10 трлн 320,5 млрд рублей по сравнению с 11 трлн 285,1 млрд рублей в 2016 году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В ведомстве уточнили, что 34,8 тысячи организаций получили прибыль в размере 12 трлн 276,1 млрд рублей, 12,4 тысячи – имели убыток на сумму 1 трлн 955,6 млрд рублей.

При этом доля убыточных организаций по сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,3% и составила 26,3%.

Самые большие потери в 2017 году понесли предприятия, которые занимаются научной и технической деятельностью. Их прибыль упала на 49,6% и составила 323 млрд рублей. Прибыль организаций, занимающихся деятельностью по операциям с недвижимостью упала на 42,4% – до 124,4 млрд рублей.

Обрабатывающие производства снизили прибыль на 7,2% – до 2,903 трлн рублей.

В то же время самый большой рост прибыли в 2017 году продемонстрировали предприятия водоснабжения, а также сбора и утилизации отходов. их прибыль выросла на 67,5% – до 19,4 млрд рублей.

Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, увеличили прибыль за 12 месяцев на 17,9% – до 2,596 трлн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.18

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