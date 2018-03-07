Крайне скромно: эксперты оценили экономический рост России за 7 лет

Российская экономика в последние годы развивается крайне скромными темпами в сравнении с остальными государствами мира. Как говорится в докладе «Центра развития» НИУ Высшая школы экономики, РФ по темпам роста ВВП отстает от развитых и развивающихся экономик мира почти в три раза.

«ВВП [России] за 2011-2017 гг. суммарно вырос всего на 9,5%, что ниже результата развитых экономик на треть, развивающихся – в 4,3 раза и почти втрое ниже среднемирового уровня. Это значит, что в течение последних 7 лет российская экономика росла со среднегодовым темпом 1,3%, в то время как в группах развитых и развивающихся экономик среднегодовой рост характеризуется значительно более высокими показателями: 1,8% и почти 5% соответственно», – констатировали эксперты.

График «Центра развития» НИУ ВШЭ

По оценке экспертов, одним из факторов невысокой общеэкономической динамики стал слабый рост интенсивности процесса трансформации сбережений в инвестиции. Норма накопления основного капитала слабо реагировала на изменения в сберегательной активности субъектов экономики и на протяжении всего семилетнего периода была довольно низкой, не выходя за пределы 20,3-21,8% ВВП, отмечается в докладе.

При этом послекризисное восстановление инвестиционной активности шло достаточно медленно, и в 2016-2017 гг. норма накопления основного капитала в экономике вышла только на уровень 2011-2012 г., практически не превысив его.

Как отмечают экономисты, повышение нормы инвестирования не опережало, а «отставало» от роста доли сбережений в ВВП. Таким образом, процесс трансформации сбережений в накопление по сравнению с докризисным периодом не стал интенсивнее.

В то же время, как обратили внимание экономисты «Центра развития», взаимоотношения России с внешним миром не претерпели кардинальных качественных и количественных изменений. «На фоне некоторого снижения склонности субъектов к инвестированию в 2017 г., российская экономика не только сохранила, но и упрочила статус кредитора остального мира (увеличив размер его чистого кредитования по сравнению с 2016 г. с 1,9 до 2,6% ВВП)», – отметили эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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