российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 марта 2018, 12:56 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Москвич жестоко избил и задушил 77-летнюю тещу

В Москве 34-летний мужчина избил и задушил 77-летнюю тещу. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла утром 6 марта в квартире в Старосадском переулке. Между обвиняемым и пожилой женщиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил потерпевшую, а затем начал душить. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В ходе допроса задержанный признал вину. В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

Сегодня следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.18

Крайне скромно: эксперты оценили экономический рост России за 7 лет. / Россию ожидает рост числа стихийных бедствий. / Минэнерго обновило перечень угроз энергобезопасности РФ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве пьяный ножеметатель убил своего знакомого

Дело о «коктейле Молотова» и пенсионерке: глава столичного Следственного комитета взял расследование на личный контроль

Финалистка «Миссис России-2017» пыталась продать девушку в секс-рабство

В Москве женщина принесла в больницу мертвого младенца

Московские полицейские спасли 2-месячного львенка

Жизнь или деньги? Московский адвокат, задолжавший 20 млн рублей, готовил убийство кредитора

Это красиво: в Москве изъяты ювелирные украшения на 1,2 млрд рублей (ФОТО)

В Москве мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров