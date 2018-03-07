Москвич жестоко избил и задушил 77-летнюю тещу

В Москве 34-летний мужчина избил и задушил 77-летнюю тещу. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла утром 6 марта в квартире в Старосадском переулке. Между обвиняемым и пожилой женщиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил потерпевшую, а затем начал душить. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В ходе допроса задержанный признал вину. В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

Сегодня следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.18

Крайне скромно: эксперты оценили экономический рост России за 7 лет. / Россию ожидает рост числа стихийных бедствий. / Минэнерго обновило перечень угроз энергобезопасности РФ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»