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Среда, 7 марта 2018, 12:57 мск

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Люберецкий «Отелло»: мужчина выстрелил в возлюбленную и покончил с собой

В подмосковных Люберцах мужчина расстрелял свою сожительницу – управляющую гостиницы, после чего был обнаружен труп стрелка. На преступление его толкнула сильная ревность. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне – в правоохранительные органы поступило сообщение, что в кабинете управляющей гостиницы были слышны выстрелы, после чего из него вышел мужчина и проследовал на улицу. Следственно-оперативная группа обнаружила в помещении женщину с ранением головы, а в припаркованном рядом с гостиницей автомобиле, – труп нападавшего мужчины.

По предварительным данным, между управляющей и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой ревнивец несколько раз выстрелил из револьвера системы «Наган» в возлюбленную.

Сообщается, что женщине уже проведена операция, она находится в больнице. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту случившегося организована доследственная проверка. С места преступления изъяты револьвер, три гильзы и четыре патрона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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