В Москве появились «обкуренные» дети: 3-летняя девочка отравилась марихуаной

В Москве трехлетняя девочка оказалась в больнице из-за отравления марихуаной. Сейчас малышка находится в реанимации, передает «Пятый канал».

Сообщается, что ребенку стало плохо вечером 6 марта. После обследование медики обнаружили в ее организме следы наркотического вещества.

После проверки места жительства девочки выяснилось, в трехкомнатной квартире проживают шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Однако ничего подозрительного не обнаружено – дети выглядели опрятно, а в доме было чисто. Никаких следов алкоголя или наркотиков.

Между тем, известно, что 22-летний брат малышки имеет судимость за хранение запрещенных веществ. Следователям предстоит выяснить, как марихуана попала к организм девочки.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.03.18

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