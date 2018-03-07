СМИ: Убийцей тещи оказался концертный директор DJ Грува

Стали известны подробности жестокого убийства пожилой женщины в Москве. Подозреваемым в расправе над собственной тещей оказался концертный директор DJ GROOVE Денис Калинин, передает Life со ссылкой на источники одного из телеграм-каналов.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла в квартире в Старосадском переулке. По данным столичного главка Следственного комитета, между обвиняемым и 77-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил тещу, а затем начал душить. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Следствие уже ходатайствало о его аресте.

Как сообщается, Калинин также является концертным директором Александра Анатольевича, Ирены Понарошку и Кати Чеховой.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.03.18

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