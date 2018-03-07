До выборов президента осталось 11 дней: в новой Москве готовится митинг против экологической политики Собянина

В новой Москве готовится митинг против экологической политики столичных властей. Как сообщают активисты, мероприятие должно состояться в воскресенье, 11 марта, в Троицке.

Согласно информации в группе «Нет Гигантской свалке в Новой Москве #стопмалинки» в «Фейсбуке», митинг «Экологические проблемы Новой Москвы» намечен на 14:00 на Сиреневом бульваре, д.1.

«Будут подняты проблемы свалки в Малинках, свалки в Минзаге, асфальтовых заводов в мкр. «К», вырубки леса и другие» – говорится в сообщении.

Как отмечают активисты, на митинг намерены приехать также жители соседних районов – Наро-Фоминского, Подольского, Воскресенского и Балашихинского, чтобы «поделиться своим опытом и болью».

Как ранее сообщал «Новый День», в сентябре стало известно о планах московского правительства расширить в новой Москве полигон твердых бытовых отходов «Малинки». На эти цели в бюджете Москвы заложено 5,4 млрд рублей. Местные жители выступили категорически против и заявили, что общественные слушания на эту тему не проводились.

12 декабря мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что полигон будет законсервирован, однако местные жители до сих пор находятся как на пороховой бочке – распоряжение правительства Москвы № 727-РП от 19 декабря 2017 года о консервации полигона на неопределенный срок не исключает возможности введения свалки в эксплуатацию любой момент.

Как считает представитель инициативной группы «Стоп Малинки» Александр Барбарчук, власть использовала термин «консервация» для того, чтобы запутать местных жителей.

«Консервирование – временная приостановка производства в том состоянии, в котором оно существует, что позволяет снова в любой момент снова начать работу. Если суммировать все происходящее, единственной целью мэра заявить то, что он заявил – расколоть движение (против полигона), чтобы воздействовать на впечатлительных «девиц»», – констатировал он.

В середине февраля жители Троицкого административного округа Москвы и Подольского района Подмосковья направили открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину. В обращении подчеркивается, что на тысячи запросов в органы власти приходят лишь отписки – прояснить ситуацию до конца ни в одной инстанции не удалось.

Примечательно, что в группе «Закрыть Свалку ТБО Малинки в ТиНАО Новая Москва» в социальной сети «Вконтакте» накануне вечером сообщалось, что 6 марта состоялась встреча «актива в количестве 4 человек» и префекта, его заместителя, представителей ЖКХ, ЭКОТЕХПРОМА, НИИ Мосводоканалпроект и Краснопахорской администрации.

«Получили следующую информацию: проект ОПЭ закрыт и возобновлён не будет, сейчас только ведутся работы по предотвращению негативного воздействия старого полигона, идёт подготовка проекта технической рекультивации (выбираются наиболее подходящие способы), готовиться бумага о консервации 64Га и объяснение по покупке Правительством Москвы остальной территории», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «для прекращения разнообразных спекуляций (в том числе и политических)» активисты попросили устроить публичное мероприятие с представителями всех ведомств. Предположительно, оно может состояться ближе к концу апреля в Красной Пахре.

В комментариях к этому посту, однако, участники группы выразили сомнение в достоверности слов представителей власти. «Все брехня, где документы? Хотят заткнуть согласованный митинг 11.03 ВСЕ НА МИТИНГ», – пишут жители.

Напомним, за последние несколько месяцев протесты против свалок прошли уже в нескольких городах Подмосковья – в Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске. 3 марта более 5000 человек в субботу вышли на митинг в подмосковном Волоколамске, чтобы добиться закрытия мусорного полигона «Ядрово».

Москва, Мария Вяткина

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