Конфискация «долга»: Киев решил присвоить украинские активы «Газпрома»

Киевские власти приступили к описи и аресту украинского имущества российского концерна «Газпром». Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, которые приводятся на сайте правительства страны, таким меры связаны с исполнением решений украинских судов и Стокгольмского арбитража, обязавшего газовую компанию выплатить $2,56 млрд.

«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жёсткой и последовательной. В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить «Газпром» выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жёсткую ответственность», – заявил украинский премьер.

В список арестованных активов попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина», «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» и ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит». В сообщении отмечается, что к оценке стоимости ценных бумаг привлечена компания «Украинская экспертная группа». По ее данным, стоимость акций АО «Газтранзит» составляет 630,7 млн грн (1,3 млрд рублей). Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах.

Ранее на этой неделе украинский «Нафтогаз» заявил, что собирается взыскать с «Газпрома» $20 млрд. Компания планирует доказать в суде, что ранее ставка транзита российского газа через Украину была занижена, в результате чего «Незалежная»¸ начиная с 2009 года, недополучила именно такую сумму. «Мы считаем, что стоимость транзита через Украину занижена приблизительно в 2 раза. И мы будем пробовать это доказать», – заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Отметим, согласно контракту «Нафтогаза» и «Газпрома», который был подписан в 2009 году, ставка тарифа на транзит газа через Украину определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. Так, в 2017 году Украина получила за свои «услуги» около $3 млрд.

Поводом для таких действий стало решение «Газпрома» расторгнуть все заключенные с Киевом контракты после решения Стокгольмского арбитража, которое, по оценке руководства газового концерна, нарушило интересы «Газпрома». 3 марта компания запустила процедуру прекращения сотрудничества.

Примечательно, что «газовая война» проходит на фоне энергетического кризиса на Украине. Как сообщал ранее «Новый День», в начале марта министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело временное ограничение потребления газа. Как отмечал глава министерства Игорь Насалик, общие запасы «голубого топлива» в стране упали ниже 10 млрд кубометров, дефицит достигает 20 млн кубов в сутки. Генерирующие компании переходят на мазут. Детские сады, школы, ссузы и вузы закрывают до 6 марта включительно. Систему центрального отопления в населенных пунктах «охлаждают» на 1 -2 градуса.

Киев – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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