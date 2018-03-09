ЧП в Подмосковье: в дачном доме погибла семья москвичей с ребенком

Сегодня утром в дачном доме вблизи деревни Шатеево подмосковного Талдомского района обнаружены тела супругов и их 6-летней дочери. Подмосковный главк Следственного комитета организовал доследственную проверку,

По данным ведомства, семья из Москвы приехала на дачный участок на праздничные выходные. Предварительная причина их смерти – отравление газом.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Следственного комитета. Установлено, что в доме порядок не нарушен. В ближайшее время к осмотру подключатся сотрудники газовой службы для определения возможной утечки газа либо неисправности газового оборудования, либо неправильного подключения переносного газового прибора. Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.03.18

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