ЧП в Подмосковье: мужчина на угнанном автомобиле протаранил три полицейские машины

В подмосковном Клину задержан 35-летний житель Новгородской области, который при попытке скрыться от сотрудников полиции протаранил три служебные машины. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, мужчина вел себя неадекватно и, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, и при этом управлял машиной, которая числится в угоне.

Информация о странном неадекватном водителе на парковке около торгового центра поступила в дежурную часть полиции по городскому округу Клин. Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали его остановиться, но гражданин попытался скрыться, умышленно совершив столкновение со служебной машиной.

Полицейские совместно с сотрудниками Клинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области начали преследование нарушителя. На неоднократные требования полицейских остановиться водитель не реагировал.

При задержании правонарушителя, создававшего явную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, сотрудники полиции применили табельное оружие и блокировали автомобиль патрульными автомобилями, уточнили в полиции.

В результате принятых мер нарушитель был задержан. Никто из участников дорожного движения не пострадал. Однако при погоне три полицейских автомобиля были повреждены, а один сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения.

Также установлено, что автомашина, на которой попытался скрыться мужчина, находится в угоне.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.18

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