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Понедельник, 12 марта 2018, 15:08 мск

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ЧП в Подмосковье: разбился бейс-джампер после прыжка с радиовышки

В подмосковном Орехово-Зуевском районе разбился 22-летний москвич при прыжке с радиовышки. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло 8 марта – на территории п. Авсюнино обнаружено тело молодого человека с травмами, характерными при падении с высоты. Предварительно установлено, что трое москвичей, увлекающихся экстремальным видом спорта бейс-джампингом, приехали к радиовышке, чтобы совершить прыжки с высоты. Во время прыжка у одного из мужчин парашют полностью не раскрылся, так как он слишком поздно дернул за рычаг. При падении мужчина получил сильный удар о землю, после чего скончался.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий. Как предполагается, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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