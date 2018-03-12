Последняя надежда на Путина: жители Калужской области просят президента РФ остановить строительство мусорной свалки

Жители сельского поселения «деревня Михали» Износковского района Калужской области направили президенту РФ Владимиру Путину открытое обращение с просьбой остановить планы местных властей о размещении на территории более 1000 гектаров сельхоземель площадок по утилизации мусора. В письме к главе государства, которое поступило в редакцию РИА «Новый День», подчеркивается, что региональные власти и правительственные структуры находятся в сговоре, игнорируют общественное мнение и в угоду личным интересам готовы пожертвовать здоровьем и жизнью тысяч людей.

«К сожалению, в Калужской области появились чиновники – «боги, небожители», для которых люди, местные жители, никто и ничто. Только они, чиновники, присвоили себе право решать всё за жителей», – пишут активисты.

Они пояснили, что местные чиновники «упорно стремятся» разместить на территории МО СП «деревня Михали», которая предназначена для сельскохозяйственной деятельности, полигоны по утилизации различного мусора.

«По заданию Администрации МР «Износковский район» ООО «ПК Geo» г. Калуга разработало проекты внесения изменений в Генеральный план МО СП «деревня Михали», – говорится в письме.

Согласно планам местных властей, проекты предусматривают размещение, хранение, захоронение, утилизацию, накопление, обработку, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой. Кроме этого, там планируется построить скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.

«Жители МО СП «деревня Михали» на своих сходах и собраниях единодушно высказались против изменения назначения земель сельского поселения. Несмотря на обращение к администрации района и в Совет Района, ими приняты решения, направленные против жителей МО СП «деревня Михали», – заявляют активисты.

Они выразили уверенность в том, что размещение производств по утилизации мусора на данной территории «нецелесообразно и невозможно».

«Места здесь болотистые, подпочвенные и грунтовые воды находятся на глубине от 0 см. Кроме того, во многих местах имеются плывуны. Здесь находятся истоки рек Лужа, Язовка, Шаня. И часть этих земель попадает в водоохранную зону. Ручьи и стоки впадают через местные реки в Угру и Оку», – говорится в письме.

Таким образом, размещение объектов ТКО и мусоросжигательных и перерабатывающих комплексов полностью уничтожит экологию района.

«Земля не восстановится никогда. Будут полностью отравлены подземные воды. Питьевой воды не будет ни у кого на многие-многие километры. Всё население просто вымрет от страшных болезней через диоксидные яды и отравленную воду», – считают местные жители.

«Противоречивые чувства вызывают призывы губернатора Калужской области Артамонова А.Д. к чиновникам не считаться в своих действиях с мнением жителей», – отмечают они.

При этом, как отмечают местные жители, износковское отделение партии «Единая Россия» проводит в деревне Михали «закрытые выездные заседания партии», на которых приглашает только «избранных» жителей деревни. «Это увеличивает и без того серьёзную социальную напряженность в деревне», – подчеркивают авторы письма.

По их словам, на защиту своих прав со стороны органов правопорядка и надзорных органов им надеяться не приходится.

«Прокуратура Калужской области, через постановление Областного суда, 27 ноября 2017 года лишила возможности своевременно провести довыборы в Сельскую Думу «деревня Михали», назначенные на 10 декабря 2017 года. Это оставляет сельское поселение, как минимум, на полгода без бюджета, так как бюджет может утвердить только Сельская Дума. Но не это самое главное: целью этого «цирка» было не дать местным жителям возможности отстаивать интересы через свой представительный орган», – подчеркнули активисты.

В письме также раскрывается схема, по которой властям удается проводить только выгодные им действия. «Теперь еще тайно прописали более 150 человек в два деревенских дома, чтобы Сельская Дума МО СП «деревня Михали» была полностью подконтрольной, ведь изберут в неё тех депутатов, которые угодны власти, а не народу, ведь новых прописантов, которых никто никогда не видел, и жить они там не собираются, уже больше, чем самих местных жителей», – подчеркивается в обращении к Путину.

Кроме этого, как отмечают авторы письма, что в конце 2017 года в устав МР «Износковский район» внесены изменения, которые позволяют решать все основные вопросы сельских поселений на уровне Совета Района и районной администрации. «Теперь интересы жителей населенных пунктов района чиновниками могут совершенно не учитываться», – констатируют местные жители.

При этом они отметили, что местные власти идут по самому легкому пути. Так как для развития на данной территории сельского хозяйства, необходимы большие вложения, которые окупятся не сразу.

«Нужно учитывать отсутствие трудовых ресурсов и необходимость развивать инфраструктуру с целью привлечения людей на постоянное место жительство. Для этого необходимо провести газ, усилить энергоснабжение, отсыпать дороги, вырыть новую скважину и провести водопровод, построить жилье и пригласить на работу хотя бы фельдшера. Такая работа нашей администрации не по силам», – пишут они.

Активисты предлагают провести «необходимые независимые изыскания», чтобы определиться, что можно размещать на этих землях без ущерба для природы и местных жителей. К примеру, использовать отходы от лесопилок, заготавливать ольху, создавать условия и развивать садоводческие товарищества, а также включить МО СП «деревня Михали» в планируемую программу производства сыров.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Убедительно просим Вас, как Гаранта Конституции Российской Федерации, помочь нам, жителям МО СП «деревня Михали», пока не придут порядочные и грамотные управленцы, сберечь от сегодняшних «варваров-чинуш» нашу землю. Все возможности обращения через Правительственные и другие государственные структуры мы исчерпали», – говорится в открытом письме к главе государства.

Москва, Мария Вяткина

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