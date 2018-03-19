«Все по плану»: власти Калужской области за полгода до выборов создали схему массового подвоза «избирателей»

Завершившуюся в России президентскую кампанию представители власти предпочитают называть самыми честными и чистыми выборами в истории страны. Однако редакции РИА «Новый День» стала известна одна из обходных схем, с помощью которой власти Калужской области организовали фактически нечестные выборы, реализуя многоходовую комбинацию для строительства очередного мусорного полигона, вопреки позиции местных жителей.

В деревне Михали Калужской области, где местные жители уже больше года сражаются против планов строительства на территории более 1000 гектаров сельхоземель площадок по утилизации мусора, был организован массовый подвоз избирателей. Соответствующее заявление было направлено председателю участковой избирательной комиссии МО СП «деревня Михали» Владимиру Федорову с просьбой разобраться в ситуации.

«Сегодня, 18 марта 2018 года, на автобусе и на двух легковых машинах приезжали люди, которые участвовали в выборах Президента РФ на избирательном участке в деревне Михали. Эти люди в деревне Михали фактически не проживают. Прошу Вас инициировать проверку законности их регистрации в деревне Михали», – говорится в обращении, которое было направлено накануне в УИК.

Как пояснила в интервью РИА «Новый День» представитель инициативной группы местных жителей Екатерина Савкина, новые «избиратели» были недавно прописаны в двух домах «совокупной площадью не более 60 квадратных метров. При этом сами дома были выкуплены в конце осени – начале зимы, после того как жители деревни начали активно выражать свое недовольство планами по строительству мусорных полигонов.

«Дома выкуплены совершенно недавно. Никто никогда их (новых жителей) не видел. Люди ходили, проверяли, проверяла милиция: у нас снега под 2 метра, видно, что дома нежилые, нет даже расчищенной тропинки к дому», – сказала она.

«По большому счету на первый взгляд ничего не нарушено, не считая того, что такое количество людей прописаны в небольшие по площади дома. Непонятно, почему нужно было везти всех этих людей за столько километров, когда процедура была упрощена, и голосовать можно было по месту нахождения. Вот вроде бы все законно, но не логично. Или законы логике не поддаются», – продолжила активистка.

Как отмечают местные жители, на их вопросы «избирателям», где именно они прописаны, никто из приехавших не сумел указать свой дом.

Новые «избиратели» в деревне Михали

«Один из участников даже умудрился в помещении УИК очень «весело пошутить» (а может и не пошутить) о наличии у него с собой пары гранат, и о том, что «он сейчас взорвет УИК». Граждане «избиратели» в целом выражали явное недовольство поездкой и вообще пребыванием по адресу прописки…», – отметили активисты.

Участники «честных» выборов

По словам Савкиной, жители деревни обращались в ФСБ, в ЦИК, чтобы разобраться с ситуацией, но ответа не последовало.

«Были попытки звонков на горячую линию ЦИК и ФСБ. Номера телефонов, который 8 (800) просто сбрасывался. На номере 8(495) был автоответчик. ФСБ меня лично переадресовали в нетерпимой форме в ЦИК, заявив, что они не политические, а остальным заявляли, что все в рамках закона. На отправленные СМС в ФСБ ответов пока не поступало. Да еще накануне, 17 марта, я написала в ЦИК обращения с просьбой о проверке этого списка голосующих. Ответ пока не поступал», – подчеркнула она.

Как опасаются местные жители, с учетом того, что новых «избирателей» «численно даже больше, чем настоящих жителей деревни», исход других выборов, в частности, в местную думу, также будет предрешен.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», жители сельского поселения «деревня Михали» Износковского района Калужской области направили президенту РФ Владимиру Путину открытое обращение с просьбой остановить планы местных властей о размещении на территории более 1000 гектаров сельхоземель площадок по утилизации мусора. В письме к главе государства, которое поступило в редакцию РИА «Новый День», подчеркивается, что региональные власти и правительственные структуры находятся в сговоре.

Также активисты раскрывают схему, по которой властям удается проводить только выгодные им действия.

«Теперь еще тайно прописали более 150 человек в два деревенских дома, чтобы Сельская Дума МО СП «деревня Михали» была полностью подконтрольной, ведь изберут в неё тех депутатов, которые угодны власти, а не народу, ведь новых прописантов, которых никто никогда не видел, и жить они там не собираются, уже больше, чем самих местных жителей», – подчеркивалось в обращении к Путину.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.03.18

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