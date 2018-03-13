Путин, нас уничтожают! Названы фамилии чиновников, ответственных за экологическую катастрофу в Подмосковье и близлежащих регионах

Экологические проблемы становятся заметным фактором политической нестабильности в России. Инициативные группы из Москвы, Подмосковья и Калужской области направили открытое письмо «кандидату в президенты Российской Федерации» Владимиру Путину, в котором назвали имена чиновников и «личностей», которые виновны в нарастающем протесте против нынешней «мусорной политики» и «благодаря» кому раскачивается ситуация в стране.

Активисты предупредили действующего главу государства, что население, проживающее в кризисных регионах, «крайне негативно к предстоящим выборам президента РФ», многие хотят их бойкотировать.

РИА «Новый День» публикует полный текст открытого письма:

Открытое письмо кандидату в Президенты Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу

Уважаемый кандидат в Президенты РФ Владимир Владимирович!

Обращаются к Вам жители г.Москвы, Московской, Калужской областей! Не от хорошей жизни нам пришлось объединиться и в очередной раз попытаться донести до Вас нашу озабоченность. Не по поводу дороговизны топлива, не по поводу воровства в ЖКХ, и даже не по поводу разрухи в медицине. Владимир Владимирович, нас лишают возможности самого существования! А проще говоря – нас уничтожают! Это не громкие слова – это действительность происходящего в Подмосковье в наши дни.

Долгие годы проблема утилизации мусора не волновала тех, кто по роду своей деятельности и в соответствии с занимаемыми должностями, должен был заниматься её решением. Вся схема сводилась к элементарному – вывоз и захоронение на свалках. Именно на свалках, а не на полигонах, как принято у нас называть места захоронения ТКО. Просто, быстро, прибыльно. И так продолжалось до того момента, пока 2017 год не был назван годом ЭКОЛОГИИ!

Любой проект или программа подразумевает затраты бюджетных средств, а это именно тот факт, который заставляет наших чиновников думать и суетиться. Нет, не жалобы населения, не нарастающая проблема, и даже не Ваши указания и распоряжения, Владимир Владимирович! Только запах денег и возможность обогатиться за бюджетный счёт! И такая программа появилась! Многообещающее название – «Чистая страна», ни что иное, как подмена понятий и введение в заблуждение тех, кто не пытался вникнуть в эту программу внимательнее.

Казалось бы, решение лежит на поверхности. Есть Закон ФЗ-89, есть мировой опыт, есть небезызвестное АО «Роснано», у которого, по словам А.Чубайса, «…очень много денег..», остались учёные, болеющие за Россию и имеющие колоссальные знания, и наконец, есть запрос общества.

Что нам предлагают власти и как они себя ведут? В первую очередь, стоит обратить внимание на такой документ, как «Территориальная схема по обращению с отходами». Документ действительно необходим, так как именно он должен стать так называемой «Дорожной картой» на многие годы. Но, почему этот документ, который раскритиковал учёный совет (73 замечания!), всё же получил такую поддержку Министерства экологии и природопользования Московской области? Почему мнение учёных ничтожно, против мнения министра экологии Московской области, не имеющего профильного образования? Может потому, что Коган А.Б. занимает не своё место, а может этого человека специально поставили министром, чтобы он лоббировал чьи-то интересы?

Возвращаясь к Территориальной схеме, и проанализировав её, становится ясно какое «решение» нам предлагается, и в чьих интересах сей документ составлен. Итак, речь идёт не об уменьшении отходов, не о развитии отрасли переработки, не о закрытии и рекультивации действующих полигонов, речь идёт об открытии новых и модернизации (прирезки территории к старым), речь идёт о расширении площадей под утилизацию Московского мусора (грядёт реновация), и о строительстве страшнейшего оружия против всего живого – мусоросжигательных заводов!

Так какова же схема, по которой заинтересованные лица запускают руку в бюджет? Ответ кроется в причине «вони», которая появляется в последнее время по всему Подмосковью. На примере полигона в Кучино, который был закрыт по Вашему распоряжению, а ещё раньше полигона в д.Тимохово, очевидным является тот факт, что тело полигона трогать нельзя! Бурение скважин провоцирует выход наружу свалочного газа, который распространяется на многие километры и отравляет в прямом смысле жизнь людям! Создаётся очевидная картина происходящего: провоцируется выход свалочного газа, привлекаются в экстренном порядке так называемые «дегазаторы», без конкурса и разрешения Роспотребнадзора. Осваивая бюджетные деньги, выделяемые на дегазацию (например, Кучино – 204 млн. рублей), те же чиновники используют ситуацию с «вонью», пропагандируя мусоросжигательные заводы. Причина появления «вони» одномоментно во всём Подмосковье имеет рукотворный характер – это очевидно!

Отдельно стоит сказать о проектах новых мега-полигонов на 1200 га в с.п. Филипповское (Владимирской области) и в с.п. Михали (Калужской области). Так, перспектива полигона в с.п. Филипповское приведёт к катастрофе, связанной с заражением и уничтожением Клязминско-Шернинского месторождения пресных подземных вод, который является резервным и предназначен для водоснабжения Восточного Подмосковья.

Владимир Владимирович! Население Подмосковья и близлежащих областей настроено крайне негативно к предстоящим выборам Президента РФ. Многие хотят их бойкотировать, некоторые хотят выразить своё отношение к происходящему, отдав свой голос тому кандидату, за которого не стали бы голосовать в другой ситуации, либо испортить бюллетень. Думаем, что итоги выборов покажут настроение людей. Мы же готовы назвать имена тех чиновников и личностей, которые виновны в нарастающем протесте и «благодаря» кому раскачивается ситуация в стране:

Министр природных ресурсов и экологии РФ Донской С.Е.

Мэр Москвы Собянин С.С.

Заместитель мэра г.Москвы Бирюков П.П.

Глава департамента ЖКХ г.Москвы Гасангаджиев Г.Г.

Глава Росприроднадзора РФ Сидоров А.Г.

Глава Роспотребнадзора РФ Попова А.Ю.

Заместитель министра Минстрой России Евтухов В.Л.

Заместитель министра Минстрой России Чибис А.В.

Губернатор Московской области Воробьёв А.Ю.

Министр природных ресурсов и экологии Московской области Коган А.Б.

Председатель комиссии по экологии и природопользования Московской областной Думы Полякова А.Д.

Глава г.Балашиха Юров С.Г.

Председатель Общественной Палаты г. Балашиха Евтушенко Л.И.

Бывший Глава Ногинского района Лаптев В.Н.

Действующий глава Ногинского района Красавин И.П.

Глава г.о. Орехово-Зуево Панин Г.О.

Глава г.о. Клин Сокольская А.Д.

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Чубайс А.Б.

Генеральный директор РТ-Инвест Шипелов А.Е.

Председатель Московского городского совета ВООП Элмурод Расулмухамедов

Губернатор Владимирской области Орлова С.Ю.

Главный прокурор Владимирской области Пантюшин И.С.

Глава администрации Киржачского района Горин М.В.

Инициативные группы: города Москвы, городского округа Балашиха, Воскресенского муниципального района, Клинского муниципального района, Коломенского городского округа, Наро-Фоминского городского округа, Ногинского муниципального района, города Ногинска, городского округа Электросталь, городского округа Орехово-Зуево Московской области, ТиНАО города Москвы, муниципального образования сельское поселение деревня Михали Калужской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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