ЧП в Подмосковье: возбуждено уголовное дело после гибели мужчины, которого загрызла стая бродячих собак

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека) после гибели мужчины, которого в Истринском районе насмерть загрызла стая бродячих собак. Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, следствию предстоит выяснить, почему местные чиновники не приняли необходимых мер для нейтрализации агрессивных животных.

ЧП произошло накануне, когда было обнаружено тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак. В ходе проверки было установлено, что 11 марта в ночное время 19-летний житель посёлка Курсаково Истринского района возвращался домой с железнодорожной станции. В какой-то момент на него напала стая собак. От множественных рванных ран и укусов молодой человек скончался на месте.

В тот же день, но несколькими часами ранее, по предварительным данным, эти же собаки напали на 26-летнюю местную жительницу. Женщине удалось спастись благодаря мужчине, который вышел из своего дома и при помощи швабры отогнал животных, после чего занес пострадавшую в помещение и вызвал «скорую помощь».

К настоящему времени опрошена пострадавшая девушка и несколько местных жителей, которые сообщили, что в поселке знали о стае агрессивных собак и обходили их стороной.

«В рамках возбужденного уголовного дела следствию предстоит выяснить, имелись ли обращения граждан в администрацию о наличии в поселке стаи бродячих собак. Если имелись, то почему должностными лицами не были предприняты соответствующие меры реагирования. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновным в произошедшем», – отметили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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