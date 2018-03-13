Отток капитала из России вырос в 2,2 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе-феврале 2018 года, согласно оценке Банка России, составил $9,8 млрд, тогда как в прошлом году за два месяца было выведено $4,4 млрд. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня регулятор.

В Банке России объяснили ситуацию «преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов».

Стоит отметить, что в 2017 году чистый отток капитала частного сектора из России, по предварительной оценке регулятора, вырос в 1,6 раза до $31,3 млрд, тогда как годом ранее эта сумма составляла $19,8 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.18

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