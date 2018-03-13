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Вторник, 13 марта 2018, 19:00 мск

Москва

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В Москве задержан экс-директор школы, «заработавший» на родителях учеников более 28 млн рублей

В Москве взят под стражу бывший директор одной из столичных школ, который набрал «благотворительной помощи» с родителей учеников почти на 28 млн рублей, а затем скрывался от следствия. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступления были совершены в период с января 2007 года по июнь 2010 года. Подозреваемый, занимая должность директора одной из столичных школ, под предлогом благотворительной помощи предлагал родственникам поступающих в школу детей перечислить деньги на расчётный счет некоммерческого фонда. Как отмечают в СКР, фактически, родители переводили указанные денежные средства для зачисления их детей в школу.

Затем директор перечислил полученные им средства на подконтрольные банковские счета.

В 2011 году противоправная деятельность пресечена, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В отношении экс-директора школы была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако мужчина пустился в бега и был объявлен в международный розыск. В настоящий момент его местонахождение установлено, он взят под стражу на основании постановления суда.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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