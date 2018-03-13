ЧП в Подмосковье: в котельной произошел взрыв газа, ранена оператор

Сегодня утром в центре подмосковного города Орехово-Зуево в помещении котельной произошел хлопок газа внутри котла, в результате чего ранения получила оператор. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

ЧП произошло около 10:00 в котельной ГУПМО «Орехово-Зуевские теплосети». В результате взрыва пострадала кирпичная оболочка котла. При ее обрушении ранения получила оператор котельной. Женщина была госпитализирована в местную больницу.

Место происшествия осмотрено следователями. В ближайшее время будет опрошено руководство и второй оператор котельной.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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