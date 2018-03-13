российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 марта 2018, 20:03 мск

Москва

Темы дня, Новости дня, Интервью, Уикенд

ЧП в Подмосковье: в котельной произошел взрыв газа, ранена оператор

Сегодня утром в центре подмосковного города Орехово-Зуево в помещении котельной произошел хлопок газа внутри котла, в результате чего ранения получила оператор. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

ЧП произошло около 10:00 в котельной ГУПМО «Орехово-Зуевские теплосети». В результате взрыва пострадала кирпичная оболочка котла. При ее обрушении ранения получила оператор котельной. Женщина была госпитализирована в местную больницу.

Место происшествия осмотрено следователями. В ближайшее время будет опрошено руководство и второй оператор котельной.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.18

В Москве задержан экс-директор школы, «заработавший» на родителях учеников более 28 млн рублей. / «Аэрофлот» полетит в Каир в апреле. / Отток капитала из России вырос в 2,2 раза. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье грабители убили курьеров спецсвязи и похитили 7 млн рублей

ЧП в Подмосковье: возбуждено уголовное дело после гибели мужчины, которого загрызла стая бродячих собак

ЧП в Подмосковье: разбился бейс-джампер после прыжка с радиовышки

ЧП в Подмосковье: мужчина на угнанном автомобиле протаранил три полицейские машины

ЧП в Подмосковье: в дачном доме погибла семья москвичей с ребенком

В Москве появились «обкуренные» дети: 3-летняя девочка отравилась марихуаной

Люберецкий «Отелло»: мужчина выстрелил в возлюбленную и покончил с собой

Как в лихие 90-е: в Подмосковье киллер в черном расстрелял коммерсанта

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров