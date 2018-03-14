В Москве мужчину обокрали на $1 млн в фальшивом обменнике валюты

В Москве пресечена деятельность фальшивого обменного пункта валюты, где мужчина лишился $1 млн. Подозреваемые в мошенничестве задержаны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в ОМВД России по Тверскому району города Москвы поступило сообщение о хищении денежных средств. Потерпевший рассказал, что со своими знакомыми обратился в пункт обмена валют для обмена 1 миллиона долларов США на российские рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс», – отметила Ирина Волк.

В отношении задержанных – 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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