ЧП в Москве: трактор упал с моста на электричку

В Москве произошла крупная авария – электричка столкнулась с трактором. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

«В связи со столкновением электропоезда 6715 Фрязево-Москва с трактором на перегоне Яуза-Маленковская затруднено движение на Ярославском направлении», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда в направлении «на Москву» будут следовать без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза. На участке будет организовано компенсационное движение.

Как уточняет агентство «Москва», экскаватор свалился с моста и упал на крышу электрички «Фрязино-Москва», пробив обшивку. ЧП произошло в районе платформы «Маленковская».

«В результате происшествия пострадали несколько человек, точное количество раненых уточняется», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что от удара один из вагонов электропоезда сошел с рельсов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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