СКР: В аварии с электровозом пострадал водитель трактора

Стали известны новые подробности аварии с участием трактора и электровоза в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги. Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, в результате ЧП ранения получил водить трактора.

По данным ведомства, авария произошла 15:24 при проведении строительных работ произошло столкновение трактора с электропоездом сообщением «Фрязево – Москва». В результате столкновения произошел сход с рельсов одной тележки головного вагона состава.

«Никто из пассажиров электропоезда не пострадал, водитель трактора доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Авария привела к сбою в движении электричек на Ярославском направлении. Были отменены пригородные поезда №6718 (Москва – Фрязево), №7134 (Москва – Пушкино).

Вместе с тем, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) уточнила, что поезда, следующие по Ярославскому направлению «на Москву», начали производить остановки на станциях «Москва-3», «Маленковская», «Северянин» и «Яуза» в соответствии с расписанием. На данный момент движение электропоездов восстановлено, возможны задержки по мере входа в график.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.18

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