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Четверг, 15 марта 2018, 13:09 мск

Москва

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Реновация по-собянински: московские власти открестились от льготной ипотеки

Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы

Московские власти отказались от обещания предоставить льготную ипотеку участникам программы реновации, которая предполагает массовое переселение жителей столицы в новостройки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Пока льготную ипотеку мы не разрабатываем, потому что ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается. За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла», – цитируют Хусуллина «Известия»

Чиновник подчеркнул, что пока столичные власти разработали и утвердили положение возможности дополнительной докупки жилой площади.

«Пока будем идти возможностью предоставления дополнительных метров. А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники – это желания и возможности самого человека», – сказал Хуснуллин.

Напомним, всего в программу реновации включены 5144 дома.

Москва, Мария Вяткина

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