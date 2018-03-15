Массовое отравление газом в Ногинском районе: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ) после гибели пяти человек в результате отравления газом в подмосковном Ногинском районе.

ЧП произошло накануне года в поселке Красный Электрик в квартире, расположенной на первом этаже дома, где были обнаружены тела 30-летней женщины и троих ее детей (11, 6 и 3 лет) без видимых признаков насильственной смерти. В квартире, расположенной этажом выше обнаружены тела 74-летней местной жительницы и ее 55-летнего сына также же без видимых признаков насильственной смерти.

Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, в ходе осмотра места происшествия было установлено, что в квартире на первом этаже на кухне была зажжена газовая плита, открыта одна конфорка, и также работала газовая отопительная колонка. Над плитой висели детские вещи.

«Предположительно, в квартире, расположенной на первом этаже происходило скопление угарного газа, в результате чего произошло отравление женщины и троих детей. В дальнейшем газ продолжал скапливаться и поступать в квартиру этажом выше. Таким образом, жильцы второй квартиры также, вероятнее всего, скончались от отравления газом», – говорится в сообщении.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет установлена точная причина смерти. Вместе с тем, как отметили в СКР, будет проверена исправность газовой и вентиляционной системы дома. Кроме этого, следствию предстоит выяснить насколько давно специалистами проверялось техническое состояние вентиляционных каналов и дымоходов дома.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.03.18

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