Лондонские олигархи из России в панике: «путинским» бизнесменам грозят серьезные санкции

Коррумпированные олигархи, которые своим богатством обязаны связям с президентом РФ Владимиром Путиным, могут стать мишенью британской полиции в ответ на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Все хотят видеть, как одни из самых богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным... и чье богатство можно объяснить их отношениями с Владимиром Путиным – может так произойти, что правоохранительные органы, полиция смогут потребовать объяснить происхождение этих средств и привлечь их к ответственности за вопиющие случаи коррупции», – сказал Джонсон в эфире телеканала BBC (цитата по Reuters).

Позже Джонсон в разговоре с радио BBC отметил, что британское агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями проводили расследование в отношении широкого круга людей. Однако он отказался называть их имена.

Как известно, в прошлом году в Британии был принят закон о финансовых преступлениях, который призван бороться с отмыванием денег, когда оным занимаются организованные преступные группировки и «политически уязвимые» (politically exposed) лица. Юристы отмечают, уязвимым в принципе может оказаться любой человек, связанный с политикой. Закон потенциально угрожает любому, у кого есть активы на сумму более 50 тысяч фунтов, отмечает «Русская служба Би-Би-Си».

В нынешней ситуации под санкции Британии могут попасть бизнесмены, которые ранее были включены в так называемый «кремлевский список» США.

В их числе – владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, который также вместе со своим компаньоном Александром Абрамовым (его имя тоже фигурирует в «черном» списке Вашингтона) владеет компанией EVRAZ (включает производственные металлургические мощности в России, но зарегистрирована в Британии). В прошлом году Абрамович вошел в список самых богатых жителей Великобритании, заняв 13 место, с состоянием 8,053 млрд фунтов.

Вместе с тем речь может идти также об Алишере Усманове, который, помимо прочего, является совладельцем лондонского футбольного клуба «Арсенал». В прошлом году он занял пятую строчку в рейтинге The Sunday Times Rich среди 1000 самых богатых людей Великобритании. Его состояние оценивалось на тот момент в 11,791 млрд фунтов.

Также под санкциями может оказаться супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. В списке богатейших жителей Британии она находилась на 156 месте с состоянием 822 млн фунтов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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