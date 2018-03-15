Сами виноваты: атака Лондона на «путинских бизнесменов» на руку России

Великобритания впала в антироссийскую истерию, цель которой помешать выборам президента РФ 18 марта. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. По его оценке, опасения сейчас вызывает только одно обстоятельство – до какой степени западные «партнеры» могут дойти в своем стремлении надавить на Россию.

Эксперт обратил внимание, что Россия пытается цивилизовано решить скандал с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, однако реакция Лондона вызывает тревогу.

«Причины мы объясняем: доказательств – нет, но и желания Великобритании сотрудничать с нами по этой истории нет. Есть голословные обвинения, которые звучат накануне выборов президента с целью помешать. Видимо, не имея никаких более грамотных, интересных способов навредить России, Великобритания прибегает к совершенно радикальным действиям, что вызывает даже тревогу», – сказал политолог.

При этом Рябов не исключил, что отношения двух стран будут ухудшаться и в дальнейшем. «Надо учитывать, что есть некий период в наших взаимоотношениях, критический – 18 марта выборы. Надо еще посмотреть, будет ли эта болезнь, которую они демонстрируют, прогрессировать. До какой стадии они дойдут?» – сказал он.

«Мы спокойно можем смотреть на эту обстановку. Потому что переход к радикальным воплям говорит о том, что у оппонента нет других инструментов, аргументов, источников», – сказал эксперт.

В то же время он напомнил, что Англия – «страна с ядерной кнопкой», поэтому нужно внимательнее следить за ее дальнейшими шагами. «Это вызывает беспокойство. Мы будем действовать в соответствии с тем, что происходит. Я думаю, зеркальный ответ и высылка дипломатов – правильный шаг», – отметил Рябов.

Комментируя введение новых антироссийских санкций, которые уже анонсировала британская сторона и которые могут затронуть часть активов, принадлежащих российским бизнесменам, Рябов подчеркнул, что для России введение подобных мер даже может быть на руку.

«Это сложный вопрос, связанный с самочувствием наших элит и мировоззрением наших олигархов. Олигархи, которые оставили Россию и уехали на Запад и там живут – им не раз предлагали вернуться на родину и инвестировать в Россию. Если они сейчас от того, что не инвестировали в Россию, лишатся средств, – это только их вина. Это частные случаи, никак не связанные с самочувствием страны», – сказал Рябов.

Он пояснил, что речь идет о капиталах, которые «находятся под угрозой на Западе, никакого отношения к российской экономике не имеют».

«Они могут прямо сейчас перевести эти деньги из западных банков в Россию и инвестировать их в Россию. Как минимум, Россия выиграет от той ситуации, появятся инвестиции, что, кстати, происходит – часть банкиров так и делают», – подчеркнул эксперт.

Между тем Рябов обратил внимание, что сейчас уже далеко не все западные страны готовы поддерживать «антироссийскую истерию». «У многих стран внутри есть вопросы к этой модели поведения. Выборы в Италии это показали, в том числе…поэтому Великобритания так себя ведет – у них эта антироссийская истерика закручена сильнее всех европейских стран», – считает Рябов.

Как сообщал «Новый День», сегодня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что «коррумпированные олигархи, которые своим богатством обязаны связям с президентом РФ Владимиром Путиным, могут стать мишенью британской полиции в ответ на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля».

Накануне власти Великобритании приняли решение в течение недели выслать из страны 23 российских дипломата, чтобы «подорвать деятельность российской разведки в Британии на долгие годы».

Кроме того, Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Также страна отозвала приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

Кроме того, премьер-министр Тереза Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне и заявила, что Англия заморозит российские государственные активы, если появятся доказательства, что они используются против Лондона.

МИД РФ заявил, что готовятся ответные зеркальные меры. По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, британские дипломаты также будут высланы из РФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.03.18

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