В Подмосковье задержан предприниматель-«ловец» бродячих собак, которые насмерть загрызли местного жителя

Громкое уголовное дело о нападении бродячих собак на жителей подмосковного Истринского районе, в результате чего погиб 19-летний молодой человек и пострадала 26-летняя женщина, получило новое продолжение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Следственный комитет задержал предпринимателя, ответственного за отлов бездомных животных.

В ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть мужчины в результате укусов собак (ч.2 ст.293 УК РФ) следователями были получены сведения о наличии у администрации Истринского района договора на оказание услуг по отлову бродячих собак с индивидуальным предпринимателем.

«В результате возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (ч.2 ст.238 УК РФ)», – говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что бизнесмен уже допрошен в качестве подозреваемого. «Свою вину он не признает, утверждая, что заявок на отлов бродячих собак из администрации не поступало. В свою очередь согласно информации, полученной следователем в администрации – им поступило 34 обращения от жителей п.Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак, на основании которых были направлены заявки на отлов собак индивидуальному предпринимателю», – подчеркнули в СКР.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий по двум уголовным делам, в том числе проверяется информация о направлении из администрации Истринского района соответствующих заявок.

Как сообщал «Новый День», шокирующее ЧП произошло 11 марта в ночное время. В ходе проверки было установлено, что 11 марта в ночное время 19-летний житель посёлка Курсаково Истринского района возвращался домой с железнодорожной станции. В какой-то момент на него напала стая собак. От множественных рванных ран и укусов молодой человек скончался на месте.

В тот же день, но несколькими часами ранее, по предварительным данным, эти же собаки напали на 26-летнюю местную жительницу. Женщине удалось спастись благодаря мужчине, который вышел из своего дома и при помощи швабры отогнал животных, после чего занес пострадавшую в помещение и вызвал «скорую помощь».

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

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