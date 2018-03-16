Снова ЧП на железной дороге в Москве: электричка протаранила легковушку

Сегодня утром в Москве произошло новое ЧП на железной дороге: электричка протаранила легковую машину, которая выехала на пути. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

ЧП произошло сегодня в 08:58 на однопутном перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления. Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал перед идущим пригородным поездом, следовавшим по маршруту Усово – Москва. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате машину отбросило на пути. По предварительной информации, водитель остался жив, пассажиры за медицинской помощью не обращались.

Сообщается, что к 9:33 железнодорожникам удалось убрать автомобиль с путей, и поезд продолжил движение по маршруту.

В результате инцидента три электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 14 марта, при проведении строительных работ экскаватор врезался в электричку «Фрязино-Москва». В результате поезд частично сошел с рельсов. Водитель экскаватора попал в больницу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

Выборы-2018: СМИ сообщили о хорошем для Кремля показателе явки. / Министр внутренних дел Германии выступил против бойкота ЧМ-2018. / В Подмосковье задержан предприниматель-«ловец» бродячих собак, которые насмерть загрызли местного жителя. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»