Шок! В Москве 54-летний мужчина надругался над собственной внучкой

В Москве задержан 54-летний мужчина по обвинению в сексуальном насилии над собственной 9-летней внучкой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП пришло в январе 2018 года. Подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием 9-летней внучки, совершил в отношении нее действия сексуального характера. О случившемся в правоохранительные органы сообщила мать ребенка.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Мужчине предъявлено официальное обвинение. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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