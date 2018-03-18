Путин пообещал не оставаться у власти до 100 лет

Президент РФ Владимир Путин не планирует конституционную реформу, которая могла бы изменить распределение полномочий между ветвями власти, и заявил, что не намерен оставаться у власти до 100 лет. Об этом глава государства сказал на брифинге, который транслировался федеральными телекананами.

«Пока я никаких реформ не планирую конституционных», – заверил Путин.

Президент также назвал смешным вопрос о том, допускает ли он возможность переизбираться на этот пост в 2030 году. «Послушайте, мне кажется то, что вы говорите – это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до ста лет здесь буду сидеть? Нет», – сказал Путин.

Вместе с тем глава государства дал понять, что в правительстве РФ возможны кадровые перестановки, но отказался называть имя кандидата на пост премьер-министра. Путин отметил, что будет думать об этом, а все решения будут приняты после инаугурации.

Как сообщал «Новый День», действующий президент после обработки 60,43% бюллетеней на выборах главы государства набирает 75,72% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин сохраняет второе место с результатом 12,77% голосов. Замыкает тройку лидеров по-прежнему лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого проголосовали 6,14% избирателей, принявших участие в выборах. Далее голоса распределяются следующим образом – Ксения Собчак (1,46%), Григорий Явлинский (0,86%), Борис Титов (0,67%), Максим Сурайкин (0,66%) и Сергей Бабурин (0,63%).

По оценке политических экспертов, результат выборов после окончательного подсчета голосов вряд ли претерпит серьезные изменения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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