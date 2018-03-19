Будет как в КНР: в России упразднят пост президента ради пожизненного правителя Жириновский спрогнозировал реформу политического устройства страны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что Россия может пойти по китайскому пути развития, где председателю КНР предоставили право руководить несменяемо.

Политик полагает, что после четвертого путинского срока власть в стране перейдет Госсовету, который возглавит пожизненный лидер с правами президента, а сам высший руководящий пост в стране будет упразднен.

«Будет Госсовет – коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, – человек 30-40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», – чьи слова цитирует РБК. Кроме того, главный либерал-демократ страны, говоря о политической ситуации в России, сравнил ее с политическим устройством в Китае, где на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин получил право править республикой пожизненно.

Отвечая на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах президента, Жириновский отметил, что пока преждевременно говорить об этом, поскольку «сто раз изменится конъюнктура и все остальное».

Лидер ЛДПР принимал участие в президентских выборах в шестой раз. По итогам обработки 99,81% избирательных бюллетеней, Жириновский занял третье место с 5,66% голосов.

Между тем отметим, что президент РФ Владимир Путин на бринфинге, который прошел после окончания голосования на выборах главы государства, заявил, что не планирует конституционную реформу, которая могла бы изменить распределение полномочий между ветвями власти. Он также заявил, что не намерен оставаться у власти до 100 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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