«Весеннее обострение»: в новой Москве мужчина без видимой причины избил шестерых прохожих

В новой Москве шесть человек, в том числе 75-летняя пенсионерка, пострадали от нападения агрессивного мужчины. ЧП произошло накануне в поселке Воскресенское. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба УВД по ТиНАО.

Местные жители сообщили в полицию, что злоумышленник в агрессивном состоянии начал без каких-либо причин избивать на улице. Всех шестерых потерпевших доставили в медицинские учреждения с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Хулиган вскоре был задержан. Им оказался 28-летний москвич.

Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ «Побои», агрессор заключен под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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