российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 марта 2018, 13:48 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

«Весеннее обострение»: в новой Москве мужчина без видимой причины избил шестерых прохожих

В новой Москве шесть человек, в том числе 75-летняя пенсионерка, пострадали от нападения агрессивного мужчины. ЧП произошло накануне в поселке Воскресенское. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба УВД по ТиНАО.

Местные жители сообщили в полицию, что злоумышленник в агрессивном состоянии начал без каких-либо причин избивать на улице. Всех шестерых потерпевших доставили в медицинские учреждения с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Хулиган вскоре был задержан. Им оказался 28-летний москвич.

Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ «Побои», агрессор заключен под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

Мифология власти: на выборах в России оппозиция никогда не выиграет. Эдуард Лимонов об итогах президентской кампании. / Будет как в КНР: в России упразднят пост президента ради пожизненного правителя. Жириновский спрогнозировал реформу политического устройства страны. / Более половины россиян вывели пенсионные накопления из ПФР. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Шок! В Москве 54-летний мужчина надругался над собственной внучкой

Снова ЧП на железной дороге в Москве: электричка протаранила легковушку

СКР: В аварии с электровозом пострадал водитель трактора

ЧП в Москве: трактор упал с моста на электричку

В Москве мужчину обокрали на $1 млн в фальшивом обменнике валюты

В Москве задержан экс-директор школы, «заработавший» на родителях учеников более 28 млн рублей

СМИ: Убийцей тещи оказался концертный директор DJ Грува

Москвич жестоко избил и задушил 77-летнюю тещу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров