Максим Шевченко метит на пост мэра Москвы

Известный журналист Максим Шевченко, который на президентских выборах выступал в качестве доверенного лица кандидата от КПРФ Павла Грудинина, задумался об участии в выборах мэра Москвы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

«Я не исключаю такой возможности, политическая борьба продолжается, развивается. Я и мои товарищи во многих регионах будем проводить выборы. Сергей Семенович Собянин – это достойный соперник», – цитирует Шевченко «Интерфакс».

В то же время он добавил, что не видит смысла участвовать, если будет продолжаться «грязная кампания».

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.03.18

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