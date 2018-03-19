Максим Шевченко метит на пост мэра Москвы

Известный журналист Максим Шевченко, который на президентских выборах выступал в качестве доверенного лица кандидата от КПРФ Павла Грудинина, задумался об участии в выборах мэра Москвы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.
«Я не исключаю такой возможности, политическая борьба продолжается, развивается. Я и мои товарищи во многих регионах будем проводить выборы. Сергей Семенович Собянин – это достойный соперник», – цитирует Шевченко «Интерфакс».
В то же время он добавил, что не видит смысла участвовать, если будет продолжаться «грязная кампания».
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 19.03.18
КПРФ грозит перезагрузка: политолог рассказал о сменщике Зюганова. / «Скучали?»: на здании МИД Великобритании появился портрет Путина. / Грудинин признал победу Путина на «грязных выборах». Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»