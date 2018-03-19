Долго еще держаться? В России задолженность по зарплате за месяц увеличилась на 119 млн рублей

В России к 1 марта долги по заработной плате увеличились на 119 млн рублей за один месяц. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствует данные Федеральной службы государственной статистики.

По данным ведомства, суммарная задолженность по зарплате в России составила 2,795 млрд рублей и увеличилась на 4,5% по сравнению с данными на 1 февраля. При этом 1,067 млрд рублей (38,2%) из общей суммы невыплаченных зарплат приходится на долги, образовавшиеся в 2017 году, а 1,201 млрд рублей (43,0%) – в 2016 году.

Всего зарплату в России не получили или недополучило 47,9 тысячи человек. Из них 41% – работники обрабатывающих производств; 22% – строительства; 12% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 10% – транспорта; 5% – добычи полезных ископаемых.

Примечательно, что задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней также увеличилась на 4 млн и составила 32 млн рублей.

Хуже всего ситуация с задолженностью по заработной плате обстоит в Дальневосточном федеральном округе, где работники недополучили 777,6 млн рублей.

На втором месте оказался Северо-западный федеральный округ – 647,8 млн рублей, на третьем – Центральный федеральный округ 423,7 млн рублей.

Меньше всего задолженность в Уральском федеральном округе – 5,2 млн рублей.

В Московской области работники к 1 марта недополучили 60,5 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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