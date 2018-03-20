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Вторник, 20 марта 2018, 12:44 мск

Москва

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«Весеннее обострение»: в Москве вооруженный топором пьяный мужчина устроил в школе погром

В Москве полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который явился в школу с топором и устроил погром. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 19 марта в одной из школ Восточного Бирюлево. Мужчина с признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес сотрудников школы, а также повредил топором мебель, передает агентство «Москва».

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали дебошира и доставили в территориальный отдел МВД, у него также был изъят топор.

По предварительным данным, подозреваемый является отцом одного из учеников школы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 («Хулиганство»). В настоящий момент мужчина задержан.

Москва, Мария Вяткина

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