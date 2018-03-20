В Москве сотрудники ФСБ и МВД задержаны за крупную взятку с мигрантов

В Москве сотрудники ФСБ и МВД попались на взятке в 6 млн рублей. Согласно данным расследования, деньги они получили за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что правоохранители задержали военнослужащих управления «М» ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ Н. Комарова, заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД по Москве Ю. Васильева. Уголовные дела против них возбуждены по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере»).

Против взяткодателей также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

Сообщается, что у подозреваемых уже прошли обыски по месту жительства.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.03.18

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