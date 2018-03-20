«Вжился в роль»: в Москве актер сериалов избил свою сожительницу

В Москве объявлен в розыск 34-летний актер Анатолий Наряднов за избиение своей сожительницы. ЧП произошло вечером 17 марта на Путевом проезде, 38, передает агентство «Москва».

В полицию позвонила женщина и сообщила, что ее сосед по дому избил свою сожительницу. По предварительной информации, между Нарядновым и его гражданской супругой произошел конфликт, в ходе которого он ее избил руками и ногами. После этого он скрылся, а женщину госпитализировали в ГКБ им. Н.Пирогова.

У пострадавшей диагностированы тупые травмы грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы трех ребер, левосторонний пневмоторакс и ушибы.

Возбуждено уголовное дело по ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Наряднов – выпускник актерского факультета Саратовской государственной консерватории. Он появлялся в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Зорге», «Последний мент», «По ту сторону смерти», «Улица». В большинстве сериалов он играл сотрудников правоохранительных органов.

Москва, Мария Вяткина

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