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Среда, 21 марта 2018, 11:06 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве неизвестные обстреляли троих мужчин, один ранен

На юго-востоке Москвы мужчина получил ранение после нападения неизвестных. Инцидент произошел на улице 1-я Курьяновская, дом 28, передает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка МВД.

Сообщается, что пятеро злоумышленников вышли из внедорожника Range Rover черного цвета, затем один из них произвел выстрелы в трех стоявших мужчин из травматического пистолета. После этого нападавшие сели во внедорожник и скрылись.

Те, в кого стреляли, также уехали с места ЧП на автомобиле «Лада Гранта». Пострадавший позднее был госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Москва, Ольга Ветрова

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