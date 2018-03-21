ЧП в Подмосковье: раздражающим газом отравились почти 40 школьников

Сегодня утром в подмосковном Волоколамске произошло ЧП: в местной школе №2 после распыления газового баллончика пострадали почти 40 детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что 23 ребенка были госпитализированы, еще 16-ти – помощь оказана на месте. Детям поставлен диагноз «отравление газом раздражающего действия».

Между тем, сам баллончик пока не обнаружен. По словам директора школы, ученикам стало плохо после того, как «район накрыло очередной волной неприятного запаха с полигона «Ядрово», отмечает РИА «Новости». Однако источник «Интерфакса» не стал связывать произошедшее с мусорным полигоном из-за очень локального числа пострадавших – на одном этаже одной школы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Между тем, по словам местных жителей, с утра в городе стоит особенно неприятный запах от мусорного полигона «Ядрово» и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

Как сообщал «Новый День», в начале марта в Волоколамском районе произошел скандал с славкой «Ядрово». Местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и потребовали от администрации Волоколамского района остановить работу полигона. После акций протеста региональные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и пообещали рекультивировать свалку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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