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Среда, 21 марта 2018, 14:52 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве экс-руководитель кружка авиамоделирования попался на развращении ребенка

В Москве экс-руководитель кружка авиамоделирования одного из центров детского творчества подозревается в сексуальном насилии над 9-летним мальчиком, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент произошел 4 января в помещении на ул. Лукинская, д. 14, корп. 1. 51-летний мужчина насильно раздел ребенка и сфотографировал на телефон. Кроме того, он демонстрировал мальчику свои половые органы.

Полицейские задержали подозреваемого 20 марта. Против него возбуждено уголовное дело.

Москва, Ольга Ветрова

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