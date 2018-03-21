Широта собянинской души: мэрия Москвы купила машино-места для чиновников за 1 млрд рублей

Московская мэрия не пожалела 1 млрд рублей на машино-места в комплексе «Москва-сити», куда должны переехать несколько структур столичного правительства. Комфорт каждого из 135 автомобилей чиновников стоит примерно как однокомнатная квартира с отделкой – на одно машино-место площадью 14,5 квадратных метров будет потрачено 7,4 млн рублей, передает Infox.ru со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Напомним, в 2016 году мэрия Москвы приобрела у Capital Group 55 000 кв. м в башне «Око» в бизнес-центре «Москва-сити», куда переместится департамент экономической политики, департамент имущества и тендерный комитет. Столичные власти объясняли переезд экономией и оценивали снижение расходов на размещение ведомств в 54 млн рублей в год.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.03.18

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