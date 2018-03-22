Олигархи поделятся богатством с народом? Названы «три кита» нового срока Путина

В предстоящие шесть лет Россию ждут заметные перемены: вновь избранный президент РФ Владимир Путин может переформатировать устоявшуюся систему управления в стране, перераспределить ресурсы более равномерно, возродить социальное государство и сформировать новый образ страны для Запада. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

«Я думаю, что есть «три кита» следующего срока Путина. Первое – мы не хотим новой «холодной войны». Мы готовы договариваться с Западом, но с учетом признания наших интересов. Эта логика будет. Он (Путин) всеми силами удерживает Россию от сваливания в нишу большой Северной Кореи», – сказал Минченко.

С его точки зрения, при моделировании образа России на международной арене Путин хотел бы уйти от образа закрытой и изолированной страны.

«Желаемый образ – Российская империя, ее рассвет – конец 19 века. Соответственно, не Советский союз, но и не новая Северная Корея», – подчеркнул эксперт.

Второй «кит» нового срока Путина – ориентирование на построение более справедливого социального государства, считает Минченко.

«Соответственно, дисциплинирование элит в сторону большей патриотичности: меньше жадности, больше – готовности перераспределить ресурсы в пользу бедных. Тема масштабного перераспределения общественного богатства, несомненно, будет присутствовать в путинской повестке. Тем более что запрос на это в обществе реально очень большой», – сказал политолог и добавил, что еще одной задачей станет создание системы социальных лифтов, чтобы не допустить «партийного и группового эгоизма».

В этой связи эксперт выразил уверенность, что сложившаяся «система неформального кураторства» в виде «Политбюро 2.0», действующего сейчас по аналогии с советским периодом, – будет расформирована.

«Тут, конечно, нужно очень волноваться товарищам из «Политбюро 2.0». По крайне мере, с точки зрения декларации, он (Путин) сказал, что зачистит «Политбюро 2.0». Насколько у него это получится, я не знаю. Это сложная задача», – отметил Минченко.

Москва, Мария Вяткина

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