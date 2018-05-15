«Дачные» выборы мэра Москвы: «агония, фарс и простор для произвола»

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова подвергла резкой критике законопроект мэра Москвы Сергея Собянина, который предполагает организацию избирательных участков в Подмосковье для москвичей-дачников на предстоящих 9 сентября выборах столичного градоначальника. Как считает парламентарий, этот документ, который 17 мая гордума будет принимать «единороссовским большинством», «полностью лишает возможности контроля результатов голосования и открывает простор для произвола».

Шувалова опубликовала открытое письмо к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову, в котором подчеркивается, что законопроект о «дачных выборах» нельзя принимать.

«Считаем его (законопроект) уничтожением последних остатков правового государства в Москве, превращением выборов в фарс и агонией ненавистной москвичам собянинщины в её стремлении сохранить власть на грядущих выборах любой ценой», – подчеркивается в обращении.

«В четверг, 17 мая, в 9 часов утра москвичи сдают письма против принятия этого закона в Мосгордуму по адресу: Страстной бульвар, дом 15, главный вход. Если каждый из вас этого не сделает – работа, поспать хочется – то завтра «волосы на себе рвать будет поздно», – отметила Шувалова.

Как сообщал «Новый День», накануне мэр Москвы в своем персональном блоге объяснил свою инициативу жалобами людей «на то, что в день голосования они вынуждены либо менять планы на отдых, либо игнорировать свой гражданский долг». Кроме того, сотни тысяч москвичей, отметил Собянин, до ноября постоянно живут на дачах.

«В прошлом помочь проголосовать этим людям было невозможно. Сегодня – такая возможность наконец появилась», – заявил столичный градонгачальник, сообщив, что внес в Мосгордуму соответствующий законопроект.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.18

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